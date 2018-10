È arrivato ildopo la decima giornata di Serie A.(Romero, Schiattarella e Barillà), oltre aEcco il comunicato:Gara Soc. SPAL – Soc. FROSINONEIl Giudice Sportivo,ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 11.35, salva successiva rettifica pervenuta alle ore 18.33, del 29 ottobre 2018) in merito alla presunta condotta violenta del calciatore Andrea Petagna (Soc. Spal) nei confronti del calciatore Edoardo Goldaniga (Soc. Frosinone) intorno al 30° del secondo tempo;acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale;letti i chiarimenti forniti dai Direttore di gara con mail in pari data, alle ore 19.51;ritenuto che, in disparte ogni possibile valutazione circa la residua ammissibilità della prova televisiva nel caso di specie, il gesto, seppur oggettivamente antisportivo, non sembra assumere con sufficiente grado di certezza i connotati della condotta violenta, conformemente a quanto apprezzato dal VAR;P.Q.M.delibera, a seguito della segnalazione del Procura federale, di non adottare provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore Andrea Petagna (Soc. Spal), ai sensi del richiamato art. 35 punto 1.3 CGS.* * * * * * * * * *a) SOCIETA'Il Giudice sportivo,premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della decima giornata andata sostenitori delle Società Atalanta e Napoli hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1 lett. a), b) ed e) CGS, con efficacia esimente,deliberadi non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.* * * * * * * * * *Ammenda di € 12.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato una bottiglia di acqua piena in direzione dell'Arbitro e dei calciatori della squadra avversaria, senza conseguenze lesive grazie alla protezione in plexiglass sovrastante; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. FROSINONE per avere un proprio calciatore ingiustificatamente causato il ritardato inizio della gara di circa due minuti.b) CALCIATORICALCIATORI ESPULSISQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARAROMERO Cristian (Genoa): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.CALCIATORI NON ESPULSISQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARABARILLA' Antonino (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).SCHIATTARELLA Pasquale (Spal): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARAAMMONIZIONETERZA SANZIONEPELLEGRINI Lorenzo (Roma)SECONDA SANZIONEIMMOBILE Ciro (Lazio)KESSIE Franck Yannick (Milan)PRIMA SANZIONEMUSSO Juan Agustin (Udinese)UCAN Salih (Empoli)PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIOAMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)LINETTY Karol (Sampdoria)MEITE Soualiho (Torino)ROSSETTINI Luca (Chievo Verona)AMMONIZIONETERZA SANZIONEBEHRAMI Valon (Udinese)CAMPBELL SAMUELS Joel Nathaniel (Frosinone)CIANO Camillo (Frosinone)LAZZARI Manuel (Spal)RINCON HERNANDEZ Tomas Eduardo (Torino)SANTOS DA SILVA Gerson (Fiorentina)SECONDA SANZIONEASAMOAH Kwadwo (Internazionale)BENTACUR COLMAN Rodrigo (Juventus)BERNARDESCHI Federico (Juventus)BROZOVIC Marcelo (Internazionale)DE SOUZA SANTOS Samir Caetano (Udinese)FARES Mohamed Salim (Spal)GAGLIOLO Riccardo (Parma)GIACCHERINI Emanuele (Chievo Verona)KOUAME KOUAKOU Christian (Genoa)MAIELLO Raffaele (Frosinone)MAZZITELLI Luca (Genoa)MEGGIORINI Riccardo (Chievo Verona)MIRALLAS Y CASTILLO Kevin Antonio (Fiorentina)NZONZI Steven (Roma)OPOKU Nicholas (Udinese)RIGONI Nicola (Chievo Verona)SALA Jacopo (Sampdoria)STEPINSKI Mariusz Pawel (Chievo Verona)SVANBERG Mattias Olof (Bologna)TRAORE Hamed Junior (Empoli)VERETOUT Jordan Marcel G (Fiorentina)PRIMA SANZIONEABATE Ignazio (Milan)BIRASCHI Davide (Genoa)CATALDI Danilo (Lazio)CERRI Alberto (Cagliari)DYBALA Paulo Exequiel (Juventus)FERRARI Gianmarco (Sassuolo)KIYINE Sofian (Chievo Verona)MAGNANELLI Francesco (Sassuolo)MANOLAS Konstantinos (Roma)MILENKOVIC Nikola (Fiorentina)POLI Andrea (Bologna)RADU Stefanel Daniel (Lazio)PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPOAMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00 (TERZA SANZIONE)DZEKO Edin (Roma): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.AMMONIZIONESECONDA SANZIONEOLSEN Robin Patrick (Roma)SPORTIELLO Marco (Frosinone)VRSALJKO Sime (Internazionale)PRIMA SANZIONECHIBSAH Yussif Raman (Frosinone)PALACIO Rodrigo (Bologna)PINAMONTI Andrea (Frosinone)ROMAGNOLI Alessio (Milan)c) ALLENATORISQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00MAZZARRI Walter (Torino): per avere, al 29° del primo tempo, entrando sul terreno di giuoco, contestato in maniera plateale e con atteggiamento aggressivo una decisione arbitrale. Il suddetto, riportato a fatica all'interno dell'area tecnica da un proprio dirigente, inoltre si divincolava e perdurava nell’atteggiamento provocatorio nei confronti degli Ufficiali di gara; alla notifica del provvedimento di allontanamento, tardava l'uscita dal recinto di giuoco contestando tale decisione ancora con plateale gestualità; infine, mentre si dirigeva nel tunnel che adduce agli spogliatoi, ritornava sui suoi passi per rivolgere al Quarto Ufficiale, ad alta voce, il proprio disappunto; già diffidato.