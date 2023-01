SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

Non solo la delibera sui c ori razzisti a Samuel Umtiti e la richiesta di approfondimenti per quelli a Romelu Lukaku , nelle decisioni deldopo laanche il conto delle sanzioni: cinque giocatori squalificati per il prossimo turno, mentre sono sette le società alle quali sono state comminate ammende.Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sedicesima giornata di andata sostenitori delle Società Atalanta, Milan, Roma, Salernitana, Sampdoria, Spezia e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,delibera,salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.a titolo di responsabilità oggettiva per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, un proprio collaboratore inserito in distinta, pur non essendo tesserato, contestato reiteratamente l'operato arbitrale.per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni petardi e numerosi fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni petardi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.per avere suoi sostenitori, al 13° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un contenitore di cartone contenente cibo, per avere inoltre lanciato sul terreno di giuoco, al 43° del secondo tempo, una bottiglietta d'acqua; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l'inizio della gara.per avere suoi sostenitori, al 31° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco, un bicchiere di carta contente alcuni fazzoletti di carta che casualmente attingeva un collaboratore della Procura federale, senza alcuna conseguenza; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.: doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione): per avere, al 43° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale urlando un'espressione irriguardosa; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.