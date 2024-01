Giudice Sportivo Supercoppa italiana: un turno a Simeone e Barella

Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni dopo la finale di Supercoppa italiana, vinta dall'Inter contro il Napoli a Riad. Un turno di squalifica per Giovanni Simeone, l'attaccante azzurro è stato espulso per doppia ammonizione nel corso della ripresa, stop anche per il centrocampista nerazzurro Nicolò Barella, diffidato e ammonito durante la partita. Entrambi sconteranno la squalifica nella 22ª giornata di Serie A: Simeone salterà Lazio-Napoli, Barella non ci sarà in Fiorentina-Inter. Entrano in diffida Amir Rrahmani e il tecnico dei partenopei Walter Mazzarri.







B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO



Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 24 gennaio 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:



N. 60



EA SPORTS FC SUPERCUP



Gara del 22 gennaio 2024 - Finale



In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:



a) CALCIATORI



CALCIATORI ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



SIMEONE BALDINI Giovanni Pablo (Napoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.











CALCIATORI NON ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



BARELLA Nicolo (Internazionale): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).





PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)



RRHAMANI Amir (Napoli)



b) ALLENATORI



AMMONITI



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)



MAZZARRI Walter (Napoli)