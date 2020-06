ha comunicato iassunti dopo le partite della 28esima giornata di campionato disputate ieri, Milan-Roma, Napoli-Spal, Udinese-Atalanta, Sassuolo-Verona, Sampdoria-Bologna e Parma-Inter.CALCIATORI ESPULSIJuraj (Parma): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Terza sanzione); per avere inoltre, al 39° del secondo tempo, assunto, in modo concitato, un atteggiamento irrispettoso nei confronti dell'Arbi­tro.SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARATommaso (Internazionale): per avere, al 23° del secondo tempo, quale calciatore in panchina, esclamato un'espressione non rispettosa nei confronti di una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.CALCIATORI NON ESPULSIDA SILVA DALBELODias (Spal): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).Marash (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).Ruslan (Atalanta): per comportamento scorretto nei con­ fronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).Lorenzo (Roma): per comportamento scorretto nei con­ fronti di un avversario;già diffidato (Quinta sanzione).Jordan Marcel G (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;già diffidato (Quinta sanzione).