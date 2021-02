E' arrivata questa mattina la decisione del Giudice Sportivo in merito alle due semifinali di Coppa Italia: un turno di squalifica per Brozovic e Alex Sandro, entrambi diffidati e ammoniti.​ Il terzino sinistro brasiliano della Juventus salterà la finale con l'Atalanta, in programma il 19 maggio.



Nessun riferimento alle liti tra Conte-Agnelli e Oriali-Paratici. Ma il capo della Procura federale, Giuseppe Chinè ha aperto un'inchiesta "relativa ai comportamenti di dirigenti e tesserati bianconeri e nerazzurri durante e al termine della gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia. A riguardo è già stato convocato il quarto uomo Daniele Chiffi", come spiegano all'Ansa fonti della Procura.