B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

a) CALCIATORI



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CALCIATORI NON ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

b) ALLENATORI



ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 15.000,00

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

. E' questa la sanzione stabilita dal Giudice Sportivo, resa nota nelle decisioni sulla 23esima giornata di Serie A. Un turno di stop anche per Inzaghi, gli espulsi(Benevento) e(Bologna) i giocatori ammoniti in diffida: tra questi(Juventus) e(Inter).Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriell, nel corso della riunione del 23 febbraio 2021, ha assunto le decisioni qui in seguito riportate:: doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.: per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).Pasquale (Benevento)Andrea (Torino)Omar (Sampdoria)Gianluca (Juventus)Sasa (Torino)Juan Agustin (Udinese): per avere, al 25° del primo tempo, contestando una decisione arbitrale, rivolto al Quarto Ufficiale espressioni irriguardose; per avere, inoltre, all'atto del provvedimento di espulsione, continuato a protestare nei confronti del direttore di gara al quale gridava espressioni di critica irrispettosa.Filippo (Benevento): doppia ammonizione.