Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 24 novembre 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate. In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:



CALCIATORI ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



BAKAYOKO Tiemoue (Napoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



PERIN Mattia (Genoa): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.



ALLENATORI ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00



RANIERI Claudio (Sampdoria): per avere, al 40° del secondo tempo, rivolto al Direttore di gara espressioni irriguardose, reiterando tale comportamento mentre usciva dal terreno di giuoco.