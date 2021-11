B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gare del 28 novembre 2021 - Quattordicesima giornata

a) SOCIETA'

b) CALCIATORI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CALCIATORI NON ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AMMONIZIONE



PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

. Sono questi i due giocatori fermati dal Giudice Sportivo dopo 14a giornata di Serie A: il difensore del Milan è stato espulso contro il Sassuolo, quello della Lazio era diffidato ed è stato ammonito contro il Napoli.per i cori intonati dai suoi tifosi contro Napoli (insultati di matrice territoriale), alla quale se ne aggiunge un'altra da 3mila euro per il lancio di un fumogeno.Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 29 novembre 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:per avere intonato ripetutamente, circa la totalità dei suoi sostenitori assiepati nel settore ospiti, cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, percepiti dai tre collaboratori della Procura federale posizionati, rispettivamente, sotto il settore ospiti (adiacente Curva), sotto il settore della Curva B e in posizione mediana tra le due panchine.a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardado di circa cinque minuti l'inizio della gara.per avere i suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno e un bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.: per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).CATALDI Danilo (Lazio)