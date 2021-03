Una giornata di squalifica anche per Juan Cuadrado, ammonito contro il Cagliari, era diffidato; Bruno Peres, Di Lorenzo, Glik, Gaston Ramirez, Schiattarela. Multa anche per Lorenzo Pellegrini, per proteste nei confronti degli ufficiali di gara, 'sanzione aggravata perché capitano della squadra'. In diffida entrano anche i tecnici di Benevento e Napoli, Inzaghi e Gattuso.