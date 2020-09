Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:SERIE A TIMGare del 19-20-21 settembre 2020 - Prima giornataandataFiorentina-Torino 1-0Genoa-Crotone 4-1Hellas Verona-Roma vedi deliberaJuventus-Sampdoria 3-0Milan-Bologna 2-0Parma-Napoli 0-2Sassuolo-Cagliari 1-1Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 22 settembre 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:N. 1SERIE A TIMGare del 19-20-21 settembre 2020 - Prima giornata andataIn base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:Gara Soc. HELLAS VERONA – Soc. ROMAIl Giudice sportivo,letti gli atti relativi alla gara Soc. Hellas Verona e Soc. Roma;considerato che la società Roma ha impiegato un calciatore non iscritto nella “Lista dei 25” comunicata a mezzo PEC in data 14 settembre 2020 alle ore 12.14, nonostante fosse divenuto un “over 22”, in violazione dunque del divieto di utilizzo di cui al punto 8 del Comunicato Ufficiale F.I.G.C. N. 83/A del 20 novembre 2014 come successivamente modificato con Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 76 del 21 giugno 2018;ritenuto, pertanto, di dover applicare la sanzione della perdita della gara prevista al punto 9 del detto Comunicato Ufficiale F.I.G.C. N. 83/A;P.Q.M.delibera di sanzionare la Soc. Roma con la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3.************a) CALCIATORIDIJKS Mitchell (Bologna): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.CALCIATORI NON ESPULSIPER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIOAMMONIZIONEPRIMA SANZIONEBIRAGHI Cristiano (Fiorentina)CASTILLEJO AZUAGA Samuel (Milan)CECCHERINI Federico (Fiorentina)CHIRICHES Vlad Iulian (Sassuolo)DANZI Andrea (Hellas Verona)DARMIAN Matteo (Parma)DEMME Diego (Napoli)DI CARMINE Samuel (Hellas Verona)DOMINGUEZ Nicolas Martin (Bologna)FARAGO Pancrazio Paolo (Cagliari)FRABOTTA Gianluca (Juventus)GABBIA Matteo (Milan)GHIGLIONE Paolo (Genoa)KRUNIC Rade (Milan)KUCKA Juraj (Parma)LINETTY Karol (Torino)MAZZOTTA Antonio (Crotone)MILENKOVIC Nikola (Fiorentina)MOLINA Salvatore (Crotone)NANDEZ ACOSTA Nahitan Michel (Cagliari)PANDEV Goran (Genoa)PEZZELLA Giuseppe (Parma)REGUFE ALVES Bruno Eduardo (Parma)ROG Marko (Cagliari)SANSONE Nicola Domenico (Bologna)TOMIYASU Takehiro (Bologna)TONELLI Lorenzo (Sampdoria)ZAJC Miha (Genoa)ZAPPACOSTA Davide (Genoa)b) ALLENATORIAMMENDA € 5.000,00JURIC Ivan (Hellas Verona): per avere, in violazione dell’art 21 comma 9 CGS, in più occasioni durante l’incontro, impartito disposizioni alla propria squadra nonostante fosse soggetto a provvedimento di squalifica; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale.