Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Gi-nesio e dal Rappresentante dell'AIA Eugenio Tenneriello, nel corso del-la riunione del 12 novembre 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Il Il Il N. 29 SERIE A TIM Gare delB-9-10 novembre 2019-Dodicesima giornata andata In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti di-sciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:



CALCIATORI ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



MALINOVSKYI Ruslan (Atalanta): doppia ammonizione per comportamento scorretti nei confronti di un avversario.



MATEJU Ales (Brescia): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



CALCIATORI NON ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



AZEVEDO JUNIOR Hernani (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



BANI Mattia (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



BENNACER Ismael (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



CALHANOGLU Hakan (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



CASTROVILLI Gaetano (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



CIONEK THIAGO Rangel (Spal): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



LARANGEIRA Danilo (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



NASCIMENTO FRANCA Rodrigo (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



PULGAR FARFAN Erick Antonio (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



TOMOVIC Nenad (Spal): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).





ALLENATORI



ESPULSI



SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00



PONDRELLI Giuseppe (Torino): per avere, al 30° del primo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, nonché per avere all'atto del provvedimento di espulsione, rivolto al Quarto Ufficiale un epiteto insultante.