Sono sette i giocatori fermati per un turno dal Giudice Sportivo dopo l'ultimo turno di: dadella, anche multato, a. A loro si aggiunge pure il tecnico del Verona. Tutte le decisioni.LAZZARI Manuel (Lazio): perché al 50° del secondo tempo, a giuoco fermo, avvicinandosi minacciosamente ad un avversario ne provocava la caduta appoggiando la testa alla nuca del medesimo.CORREA Carlos Joaquin (Lazio): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.PERRUCHET DA SILVA Adrien Sebastie (Sampdoria): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.RIBERY Franck Francois (Fiorentina): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.LOVATO Matteo (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).PULGAR FARFAN Erick Antonio (Fiorentina): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).STROOTMAN Kevin Johannes (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).THORSBY Morten (Sampdoria)HETEMAJ Perparim (Benevento)SAELEMAEKERS Alexis Jesse M (Milan)ZAJC Miha (Genoa)STURARO Stefano (Hellas Verona)JURIC Ivan (Hellas Verona): per avere, al 43° del secondo tempo, dopo una decisione arbitrale, rivolto un'espressione insultante all'allenatore della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.INZAGHI Simone (Lazio)