Ecco le sentenze del Giudice Sportivo di Serie A in seguito al turno infrasettimanale. Squalificati, per una gara, Robin Gosens dell'Atalanta e Roger Ibanez, entrambi espulsi dal campo; una giornata anche Manolas, che ha ricevuto il quinto giallo contro la Lazio. Ammonizione con diffida, invece, per Igli Tare, ds dei biancocelesti: "per avere, sia durante l'intervallo sia al termine della gara, protestato insistentemente con il Direttore di gara mentre il medesimo si recava nello spogliatoio".