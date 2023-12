Romelu Lukaku salterà 'solo' una partita dopo l'espulsione rimediata contro la Fiorentina. La scelta del giudice sportivo sull'attaccante della Roma era quella più attesa: nonostante il rosso diretto, Big Rom non ci sarà con il Bologna ma sarà regolarmente in campo la settimana dopo contro il Napoli. Per il belga non si è trattato di condotta violenta ma di grave fallo di gioco.



Questo l'elenco completo degli squalificati per la sedicesima giornata: Zalewski (Roma), Lukaku (Roma), Calabria (Milan), Ferreira (Udinese), Duda (Verona), Fazio (Salernitana), Gonzalez (Lecce), Tressoldi (Sassuolo).



Da segnalare anche:

Ammenda di € 10.000,00 al Napoli per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni seggiolini e tre bottigliette e numerosi bicchieri semi-pieni di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria;



Ammenda di € 7.000,00 alla Juve per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due bottigliette e alcuni bicchieri di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, per avere inoltre intonato un coro insultante nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria;