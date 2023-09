a) SOCIETA'

b) CALCIATORI

d) PREPARATORI ATLETICI



ESPULSI

e) DIRIGENTI

Ilha reso note le decisioni sulle partite fin qui disputate della: multe pered, inibito fino all'8 ottobre il presidente dei toscani. Un turno di squalifica e ammenda perdel Lecce.Il Giudice sportivo,premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sesta giornata di andata sostenitori delle Società Lazio, Napoli e Salernitana, hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,delibera,salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione del portiere della squadra avversaria, dopo aver effettuato la diffusione dell'annuncio anti-violenza, al 10° del secondo tempo, veniva indirizzato nuovamente nei confronti del portiere della squadra avversaria un fascio di luce-laser; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.per responsabilità diretta per il comportamento posto in essere dal proprio Presidente.: doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.Davide (Lazio): per avere, al 17° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale.: per avere, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, con atteggiamento minaccioso, rivolto al Direttore di gara parole offensive.