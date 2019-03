Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante dell'AIA Eugenio Teneriello, ha assunto le decisioni di seguito riportate:



CALCIATORI ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA



Cassata Francesco (Frosinone)

Cionek Thiago Rangel (Spal)

Consigli Andrea (Sassuolo)

Kolarov Aleksandar (oma)

Meret Alex (Napoli)

Pjanic Miralem (Juve)



CALCIATORI NONN ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA



Cancelo Joao Pedro (Juve)

Cigarini Luca (Cagliari)

Dzeko Edin (Roma)

Faragò Paolo (Cagliari)

Fazio Federico (Roma)

Mandragora Rolando (Udinese)

Rigoni Nicola (Chievo)

Rodriguez Ricardo (Milan)

Vecino Matias (Inter)



DIRIGENTI



Corsi Fabrizio (Empoli) inibto fino al 25 marzo



SOCIETA'



Ammenda d 20mila euro al Napoli per i raggi laser e il lancio di bengala