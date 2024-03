Giugliano-Benevento: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Sabato 16 marzo 2024, a partire dalle ore 20.45, va in scenapresso lo stadio Vigorito di, con il derby tra i giallorossi guidati da Gaetanoe ildi Valerio. I padroni di casa proveranno à dare continuità ai risultati cercando di riscattarsi anche dal pareggio e dalla prestazione opaca contro il Messina, provando a rincorrere ancora il primo posto occupato dalla Juve Stabia, mentre gli ospiti vogliono guadagnarsi ufficialmente la zona playoff. Sette i precedenti tra Giugliano e Benevento.• Partita: Giugliano-Benevento• Data: sabato 16 marzo 2024• Orario: 20.45• Canale TV: Sky Sport: canale 254• Streaming: Sky Go e Now Tv.La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport: canale 254. In streaming, invece, si potrà vedere su Sky Go e Now Tv.Russo; Valdesi, Cargnelutti, Caldore, Oyewale; Gladestony, Berardocco, De Rosa; Ciuferri, Saslvemini, Baldé.Paleari; Berra, Capellini, Terranova; Simonetti, Pinato, Nardi, Masciangelo; Ciano, Lanini, Ciciretti.