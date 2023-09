E' quasi arrivato il momento del parto del secondo figlio per Giulia Amodio. A confermarlo è la stessa lady Sensi, che nel corso di una Q&A concessa ai suoi followers su Instagram, ha risposto così ad una domanda in merito alla data dell'evento: "Ho il termine il 29 settembre ma conto che il piccolo voglia uscire prima".



SCOPRI LA GALLERY PER VEDERE TUTTE LE FOTO MIGLIORI DI GIULIA AMODIO!