Il caso della cena a cui hanno preso parte Lukaku, e alcuni calciatori dell'Inter e che ha visto il presunto coinvolgimento di una influencer si sta allargando. Dopo che il Corrriere.it ha svelato che la ragazza in questione fosse Giulia D'Urso, la bella modella salentina ha voluto difendersi, in lacrime, attraverso il suo profilo instagram.



"Sono state scritte tante falsità su di me e sto ricevendo minacce di morte per una cosa che non ho fatto. Io non ho mai denunciato nessuno e chi l'ha scritto pagherà".



​Ma chi è Giulia D'Urso? Ex-tronista di Uomini e Donne, la bella modella è appassionata ed esperta di Make-Up e in passato è stata la compagna di ​Giulio Raselli, di Temptation Island, ma anche di Achraf Lazaar, ex terzino di Palermo e Benevento, oggi sotto contratto con il Watford.

Aspettando di saperne di più dai diretti interessati, noi vi mostriamo le foto di Giulia nella nostra gallery, la conoscevate?