Stefano Sensi e Giulia Amodio sono letteralmente inseparabili. Il centrocampista dell'Inter e la bella modella e imprenditrice stanno insieme fin dai tempi dell'esperienza al Cesena e i due convivono anche oggi che il centrocampista si è trasferito a Milano e indossa la maglia dell'Inter.



Giulia è letteralmente il punto debole di Sensi che a lei non sa dire di no. Lo dimostrano i commenti ironici ai tanti post sexy postati sulla pagina instagram e lo scherzo fin troppo crudele fattogli in collaborazione con Le Iene che ha fatto discutere il web. E oggi? Sensi è volato con il gruppo a Praga anche se è infortunato e anche Giulia è volata con lui in Repubblica Ceca. Se non è amore questo?



Ecco le foto della bella Giulia nella nostra gallery.