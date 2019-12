L'Atalanta ha compiuto un'autentica impresa e nella serata di ieri ha centrato la storica qualificazione agli ottavi di Champions League raggiungendo Juventus e Napoli, anch'esse qualificate e portando San Siro oltre lo sbarramento dei gironi, cosa che non è riuscita invece all'Inter.



Protagonista della cavalcata europea della Dea è stato sicuramente anche il portiere Pierluigi Gollini cresciuto incredibilmente nel corso degli ultimi due anni e divenuto un perno fondamentale della squadra allenata da Gasperini. E ad esultare per le sue parate non c'è stato solo il popolo bergamasco, ma anche la sua fidanzata la bellissima Giulia Provvedi.



La gemella bionda del duo Le Donatella ha infatti seguito la partita del suo nuovo, vecchio fidanzato postando sulle stories di instagram video ed esultanza. Nuovo, vecchio perchè fra Giulia e Gollini è ritornato a splendere l'amore dopo un periodo burrascoso di inizio anno. Oggi tutto si è sistemato e Giulia può continuare ad esibirsi, insieme a Silvia con canzoni, dj set e shooting da urlo. E così il vero show, non sono più le parate di Gollini, ma le foto delle Donatella che vi mostriamo nella gallery.