Giulia Amodio e Stefano Sensi continuano ad andare d'amore e d'accordo e la relazione fra i due prosegue senza intoppi anche se proprio l'affiatamento che c'è fra i due potrebbe costare una piccola multa al centrocampista italiano.



La bellissima Giulia, infatti ha postato una foto che ritrae la coppia intenta a girare per Milano con un monopattino elettrico, in due, e con cagnolino in braccio (foto rimossa poco fa dai social ndr.) un comportamento che però, rileva Tuttosport, è contro il codice della strada (che vieta appunto l'utilizzo in due del mezzo ndr.) e potrebbe costare al giocatore una piccola multa dato che l'Inter è molto attenta a queste tematiche.



