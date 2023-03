Giulia Ottorini, un milione di follower su Instagram e 1.8 milioni su TikTok, ha 21 anni ed è nota alla cronaca rosa per il fidanzamento con MamboLosco, trapper di Vicenza per metà americano. Ha fatto scalpore proprio il format pubblicato sui propri social, “ecco quanto ho speso in un mese”: “Io stessa non lo so, quindi mi pentirò sicuramente di questo video. Iniziamo da marzo: dall’1 al 4. Entriamo nel primo di marzo: spese normali cioè 5,6,30 euro e va bene, io lo accetto. Passiamo a oggi con 50 euro perché sono andata a ballare e poi il parcheggio. Ok, ieri: spesa 90 euro va bene e altre mini spese. Il problema arriva ieri quando ho fatto 15, 23 e poi 8.100, 8.100, 6.256. Quindi, facendo i conti, siamo arrivati a più di 23.000. Sto cercando di non piangere. E non è finita qua! Perché mancano i contanti, che erano questi. Non ci sono più. Erano circa 9.800 quindi io lo chiedo a voi: quanto ho speso queste mese? Oggi è il 4 e deve ancora finire“.