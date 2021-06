Niente Europeo per Stefano Sensi: l'ennesimo infortunio muscolare di una stagione tormentata lo ferma e lo costringe a saltare la rassegna continentale (al suo posto Mancini ha chiamato Pessina). Sui social, il centrocampista dell'Inter è stato impietosamente preso di mira dagli odiatori di professione per i suoi ripetuti infortuni, ed è stato difeso dalla sua fidanzata, Giulia Amodio, che sulle storie Instagram ha pubblicato questo messaggio: "È davvero difficile riuscire a capacitarsi di come faccia certa gente ad essere così: stupida, maleducata, insensibile, cattiva, irrispettosa, incredibilmente ignorante, allo stesso tempo. Una cosa ve la auguro: che riceviate lo stesso trattamento al quadrato (non per altro, ma perché possiate rendervi conto di quanto siate incredibilmente stupidi)".



