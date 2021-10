La storia d'amore fra Giulia Provvedi e l'ex portiere dell'Atalanta e oggi del Tottenham, Pierluigi Gollini, è ormai finita da tempo, ma la gemella bionda del duo Le Donatella, oggi è ancora single e non perde occasione per provocare e sedurre.



L'ultima serie di scatti, completamente nuda in vasca, sono letteralmente da urlo e la caption: "Non segue le linee guida della community" è una sfida alle regole di Instagram che tendono a censurare questo genere di foto. Rimarranno pubblicate e vincerà lei?



Ecco le foto e altre della super sexy Giulia (alcuni insieme a Silvia) nella nostra gallery.