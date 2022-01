Promossa! Giulia Salemi, una delle protagoniste della trasmissione di Italia 1 Back To School, ha superato l'esame al quale è stata sottoposta nel programma condotto da Nicola Savino, è si è ri-guadagnata il diploma di quinta elementare! Su Instagram, prima della puntata, la Salemi scriveva: "Stasera torno fra i banchi di scuola per rifare l'esame di quinta elementare. Si si io già vi vedo li a ridere di me mentre ne sparo sicuro una delle mie, ma fatelo anche voi e poi ne riparliamo. Questa sera in prima serata su #Italia1 ed in streaming su @mediasetinfinity". E' stata buona profeta, Giulia, perché durante il programma non sono mancati i momenti divertenti. Per la Salemi, Back To School rappresenta, a livello televisivo, un'altra tappa di una carriera di successo: classe 1993, nata a Piacenza, per i pochi che non la conoscessero, la Salemi è una conduttrice televisiva, influencer e modella italiana di origine iraniana da parte di madre. Su Instagram, ha un seguito di 1,7 milioni di followers.



