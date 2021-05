L’è ormai ad un passo dalla conquista della Liga, alla guida dal 2011 c’è un fantastico allenatore che ancor prima è stato un mito del calcio, il quale ha calcato palcoscenici europei con la Lazio, l’Inter e l’Atletico,, ed ha un grande sogno che gli rimbalza nella testa, spiccare il volo nel mondo del pallone.- In Argentina tante persone hanno rumoreggiato quando Giuliano Simeone nel settembre del 2019 ha deciso di trasferirsi. Il terzogenito del Cholo ha lasciato la patria per raggiungerlo dunque in Spagna. Il 3 settembre dell’anno seguente, Giuliano ha messo la firma sul suo primo contratto da professionista. Un piccolo ma soddisfacente tassello aggiunto alla sua giovane carriera., dove non ha potuto trattenere la gioia, ed ha baciato lo stemma con quei colori colchoneros che sente suoi da sempre. Oggi Simeone Jr è diventato una colonna portante dell’Atletico Madrid B, ed ha già realizzato diverse reti con la camiseta n.37.- Indubbiamente essere un figlio d’arte non è mai semplice, le aspettative degli appassionati, e le responsabilità che ti danno i tuoi compagni sono tante, poi se il cognome che indossi con orgoglio sulle spalle è Simeone, tutto questo aumenta. Giuliano però ha ereditato un grande talento, è un brillante attaccante e tutte queste sue caratteristiche non possono che portarlo lontano., se così vogliamo chiamarlo, ha già un vizio all’attivo, il gol all’esordio, chissà che non riesca a bissarlo anche in prima squadra, al Wanda Metropolitano, magari proprio davanti a quell’esempio che segue fin dalla nascita, Diego. Che sia l’inizio di una nuova era di Simeone in campo? L’Atletico Madrid ci spera, le qualità per un futuro bomber sembrano esserci tutte.