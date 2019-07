Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, parla di Nicolò Barella, oggetto del desidero di Inter e Roma, a margine dell'Assemblea di Lega odierna: "​Non c'è nessun'asta, la parola asta è un po' irrispettosa nei confronti del mondo che ha di lavorare il Cagliari. L'11 giugno abbiamo raggiunto un accordo con l'Inter sulla parte fissa, che credo sia la cosa più importante in una trattativa, c'erano solo i bonus da discutere ma da venti giorni non sento l'Inter, io non so se l'Inter è ancora interessata al ragazzo".



SULLA ROMA - Nel frattempo abbiamo chiuso con la Roma, che ha fatto un'offerta ancora più importante, siamo soddisfatti e dato che questa è una roba molto più recente credo che sia normale che Nicolò si prenda un paio di giorni per decidere bene il suo futuro".



SU BARELLA - "Lui non è mai stato orientato su nulla, non ha mai avuto un accordo con nessuno. Giustamente la cosa con la Roma è recente e si sta prendendo qualche giorno per valutare serenamente. Speriamo che la questione si chiuda in due giorni. Marotta? Non l'ho visto oggi Beppe. Il perché dello stop dell'Inter? Grazie arrivederci".