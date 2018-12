Barella non parte nel mercato invernale. Intervistato da Radiolina, il presidente del Cagliari Tommaso Giulini torna a parlare del gioiellino rossoblu seguito da Inter, Roma, Juventus e Chelsea su tutte: "Sono mesi che si va avanti così, io credo solo che sia giusto godercelo finché è con noi. Se poi cambieranno le cose lo comunicheremo, per adesso lui è felicissimo qui e la società non ha intenzione di privarsene. Leggere di tante offerte non è giusto, spero stia con noi a lungo e sicuramente, come ho già chiarito altre volte, non andrà via a gennaio. In quella finestra arriverà un centrocampista offensivo per sostituire Castro, il resto dipenderà dalle uscite".