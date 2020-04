Il presidente del Cagliariè intervenuto in diretta a Sky Sport: ", in questi giorni torna quella emozione. Ricordo un'intervista di parecchi anni fa in cui Riva disse a Gianni Mura che qui in Sardegna ti ci mandavano i carabinieri quando si facevano troppe bischerate.Al di là dei nomi, quello scudetto fa capire quant'è importante in primis lo spogliatoio, essere un gruppo di amici. Erano uomini che si sono caricati un'isola intera sulle spalle, ma soprattutto erano amici tra loro".Sulla scelta di: ". Quando si ha la possibilità di conoscersi come in questo momento, si creano dei rapporti e vengono fuori dei ragionamenti che ci permettono di conoscerci sempre più e sviluppare un legame ancor più forte".Sulle conseguenze delsul calcio: "dovrà durare poche settimane prima dell'inizio del prossimo campionato, con altre due settimane alla fine del girone d'andata. Ma. In un'economia post-bellica il salary-cap è l'unico modo per evitare che si creino super-potenze molto distaccate dagli altri club. Sarebbe auspicabile aumentare la percentuale, soprattutto sulla parte dei diritti tv, almeno oltre il 50% in parti comuni. Ho paura che dopo questa crisi i top club riusciranno ad avere ancora più risorse degli altri grazie alle proprietà e agli sponsor. Nei club di piccola e media dimensione non ci saranno più queste risorse nel breve termine".Sull'idea di Zenga di provare: ", in avanti abbiamo grande abbondanza e non vorrei essere nei panni del mister: Joao Pedro ha fatto una stagione incredibile, Simeone ha dato il suo contributo. Poi ci sono giocatori di classe come Ragatzu, Birsa, Pereiro".