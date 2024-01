Giunti, l'ex allenatore di Djalò a CM: 'Può giocare in tutti i ruoli, la Juve ci ha visto lungo. Il suo difetto...'

Djalò, l'intervista a Giunti, ex allenatore al Milan

La clessidra conta gli ultimi granelli di sabbia, questione di dettagli. Laé in procinto di chiudere l'operazione che porterà Tiagoa Torino, anticipando così il tentativo dellin quello che sembra un remake della telenovelaMa chi é Tiagoe in che modo può essere utile alla Juventus, oltre le statistiche e le biografie che si possono facilmente trovare su internet. Abbiamo approfondito il discorso insieme a Federico, ex allenatore della Primavera dele che ha avuto il difensore portoghese nella propria rosa nel 2019."È arrivato da noi a metà stagione nel 2019, ha giocato sei mesi in Primavera e poi è partito per la Francia, dove ho continuato a seguirlo osservando un suo evidente salto di qualità.. Tiago è un difensore che ama giocare da dietro, e nonostante la stazza (è alto 1 metro e 90, ndr.) è anche rapido, molto bravo a tenere testa ad attaccanti rapidi e brevilinei".