Federico Giunti, tecnico del Milan Primavera, ricorda i momenti più belli dello storico derby vinto per 6-0 in una intervista a Milannews.it: "La prima è che quel derby fu arbitrato da Pierluigi Collina, colui che considero il miglior fischietto della mia generazione, col quale ebbi un incontro ravvicinato quando sul 2-0 Comandini fu atterrato al limite dell'area, subendo a detta nostra un fallo da ultimo uomo. La mia reazione, alquanto scomposta, si scontrò dapprima con la fermezza di Collina, che rivendicava la sua decisione, ma subito dopo con il suo modo pacato e sempre educato di gestire una protesta, cosa che piaceva tanto a noi giocatori, disse 'Federico, stai tranquillo, questo non é un comportamento che ti appartiene' e mise a tacere la lamentela. La seconda cosa che mi piace ricordare è che in quel derby eravamo guidati in panchina da mister Cesare Maldini, che ho avuto modo di conoscere e apprezzare in quel finale di stagione, quando arrivò in sostituzione di Zaccheroni. Ricordo bene la sua felicità per quell'impresa, glielo si leggeva negli occhi, ma ricordo anche un velo di dispiacere per il grande rispetto che aveva nei confronti dell'allenatore dell'Inter, Marco Tardelli".