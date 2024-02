La Juventus è al lavoro sul campo per preparare la gara di lunedì sera contro l'Udinese. I bianconeri giocheranno il Monday Night della 24a giornata a due giorni dal successo dell'Inter all'Olimpico contro la Roma,dove sabato 10 si è svolta la finale del Festival. Il dirigente era lì in prima fila, a seguire la finalissima prima di tornare a Torino e concentrarsi di nuovo sul calcio.- Qualche ora di svago ascoltando un po' di musica,. In molti si sono chiesti se fosse davvero lui in prima fila, ma da quando è stato inquadrato dalle telecamere Rai i social hanno iniziato a scherzare sulla sua presenza: "Ci compra Geolier?" ha scherzato qualche tifoso juventino su Twitter.: Diodato, che ha vinto Sanremo nel 2020, Fred De Palma e Ignazio Boschetto de Il Volo, che ha trionfato nel 2015; Alessandra Amoroso, invece, ha parlato più volte della passione del padre per la Juventus, e in particolare per Alex Del Piero.