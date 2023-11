Unagiovane e sostenibile, che sappia acquistare bene e rivendere meglio. La strategia mercato del club bianconero con l'arrivo dicome nuovo direttore dell'area sport è stata chiarita anche fra le pieghe del bilancio () e per questo il compito dato ai propri osservatori è quello di scovare prima della concorrenza potenziali pepite d'oro da portare il prima possibile e a costi contenuti alla Continassa. In quest'ottiva rientra il profilo diLa JuventusNonostante sia un, ha un fisico già ampiamente strutturato, riesce a lavorare bene spalle alla porta, difendere palla per le sponde con i compagni, ma è anche molto mobile sia in orizzontale che in verticale dove riesce sempre a creare una linea di passaggio pulita per gli scarichi.dall'altezza del dischetto.Nato in svizzera (e nazionale elvetico), ma di chiare origini africane, della Repubblica del Congo nello specifico, Boteli è uncon caratteristiche simili (non solo per l'esultanza che vedete nel video) alche Allegri ha ri-trasformato in 9 puro anche c'è chi azzarda già paragoni più importanti come l'ex stella del Chelsea. A differenza dell'italiano, almeno per ora, vede la porta con maggiore continuità dato che da inizio stagione- Acquistato dal Borussia Monchengladbach nell'estate 2022 dal Servette, ha untriennale, il. Il costo di un'eventuale operazione è quindi ampiamente alla portata della Juventus e il fatto che, come riportato da Fabrizio Romano,e, spinge per la possibilità di un addio alla Bundesliga già nel corso delle prossime sessioni. La Juventus continuerà a seguirlo, ma dovrà fare in fretta perché i suoi gol, tanti, non stanno passando inosservati in giro per l'Europa.