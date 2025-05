Giuntoli: "Alla Juventus per il talento. Dal mercato innesti per il salto, che impatto di Tudor! E Koopmeiners..."

"Alla fine mi piace stare sul campo, confrontarmi con l’allenatore. Poi c’è da parlare con agenti, stampa. É bello stare insieme", le parole di Cristianosul palco durante il secondo Premio Telenord-Gianni Di Marzio tenutosi a Portofino. Di seguito le dichiarazioni del dirigente della, che ha parlato di Tudor e del futuro della squadra."Con grande applicazione. Il talento credo che esista, ma c’è grande applicazione"."Fa la differenza perché alla fine i video ti dà l’idea del calciatore ma il confronto ti dà l’uomo".

- "É importante fare un ultimo passo verso l’obiettivo. Abbiamo cambiato tanto, ringiovanito tanto ma vogliamo arrivare in Champions e poi con qualche innesto fare il salto"- "Ha avuto un grande impatto. Me lo aspettavo sergente di ferro e invece è molto attento nell’interpretare il tutto sotto l’aspetto psicologico".- "Ha perso un sacco di partite. Per me è un grandissimo calciatore. Deve dimostrare il suo valore ma sicuramente lo farà"."Siamo contenti ma ora bisogna pensare alla prossima. C’è grande fame di andare in Champions e l’anno prossimo di fare una grande stagione".