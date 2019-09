Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato prima della sfida col Liverpool ai microfoni di Sky Sport: "E' sempre una grande emozione sfidare il Liverpool. In noi è aumentata la consapevolezza rispetto a un anno fa, speriamo di giocarcela alla pari e di fare lo stesso risultato dell'anno scorso".



Sulla formazione offensiva: "Carlo ha voluto dare un segnale forte alla squadra, ossia che si deve andare a vincere e fare il nostro gioco. Non ha pensato molto agli avversari, puntando sulla nostra crescita nella consapevolezza".



E' il miglior Napoli del'era De Laurentiis? "Sicuramente abbiamo integrato la rosa con calciatori molto bravi, completando l'organico anche in fase offensiva, visto che mancava un vice-Milik. Siamo completi in tutti i reparti, con coppie di valore ovunque. Se siamo i migliori degli ultimi 15 anni però lo dirà il campo".



Qualche rammarico per Icardi? Avreste avuto un grandissimo potenziale offensivo. "Ma no, siamo contenti della nostra rosa. Icardi non lo discutiamo, è un grande calciatore, come i nostri. Siamo 'rammaricati' per lui, tra virgolette, ma felici degli equilibri trovati nello spogliatoio e in campo".