O è stato sincero, o è un furbo di tre cotte. Cristiano, presentato ieri attraverso una assai classica conferenza stampa, quando gli è stato chiesto die del rapporto che avrà con lui, non ha sbagliato una virgola, anche se, forse, non ha detto tutta la verità. E non mi riferisco alla frase: “”, ma alle due precedenti. Ovvero: “” e “”.Al contrario, quel che Giuntoli non ha detto, è chee magari anche. Perciò la Juve sarà meno giovane, ma - potenzialmente - più vincente. Oggi ha poca importanza stabilire chi si sia sintonizzato su chi: se Allegri su Giuntoli o, come sembra, viceversa. Il fatto ineludibile è che,. Se Allegri tornerà a conquistare lo scudetto continuerà in bianconero. In caso contrario, via libera ao asempre che, nel frattempo, non abbiano trovato casa altrove.Non è detto che sia un anno di transizione, non è detto che sia il terzo senza titoli. L’ingaggio di Giuntoli e il suo lungo contratto quinquennale sono la dimostrazione che(ha appena vinto uno scudetto con il Napoli grazie anche alle intuizioni Kim e Kvaratskhelia) e lo ha messo accanto ad un allenatore che, nei primi cinque anni alla Juve, ha conquistato altrettanti scudetti, quattro coppe Italia e due Supercoppe italiane. Tantissimo. Anche se è una rendita di posizione ormai scaduta. E Allegri lo sa meglio di tutti gli altri.