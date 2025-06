Giuntoli lascia la Juventus: è ufficiale

La Vecchia Signora ha deciso di voltare pagina con l'arrivo dicome nuovo direttore generale, riporterà all'amministratore delegato Maurizio Scanavino e lavorerà a stretto contatto con, un nuovo ciclo nel quale non c'è spazio per Giuntoli. Una scelta forte, quella di, di sollevare il dirigente dal suo incarico dopo due anni di attività, a causa di un operato ritenuto non soddisfacente da parte della proprietà.

Le parti hanno raggiunto l'accordo per risolvere il contratto che legava l'ex Napoli alla Juve fino al 2028: ora è arrivato anche il comunicato ufficiale del club.- Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”) rende noto di aver raggiunto un accordo con Cristiano Giuntoli per la risoluzione consensuale dalla data odierna del contratto di direttore sportivo.La decisione è stata maturata dalle parti a seguito di una valutazione congiunta in merito alle prospettive future e reciproche esigenze.

Si conferma, inoltre, che Francesco Calvo ha rassegnato le dimissioni, con decorrenza dal 16 giugno 2025, da Managing Director Revenue & Institutional Relations per intraprendere un nuovo progetto professionale.Alla data odierna, sulla base delle informazioni a disposizione della Società, Cristiano Giuntoli e Francesco Calvo non risultano titolari di azioni Juventus.