Aurelio De Laurentiis non molla: "Giuntoli ha un contratto fino al 2024 con il Napoli" ha ripetuto più volte nei giorni scorsi. Vero.. E in queste settimane è al lavoro per trovare la chiave che possa sbloccare la situazione. Il nuovo allenatore? Lo sceglie il presidente, uscirà da una lista più breve rispetto ai 40 nomi dei quali ha parlato nei giorni scorsi.: quando un mese fa De Laurentiis si era incontrato con Spalletti e l'ad Chiavelli, il direttore sportivo era a casa sua a Genova.- Tra Dela e Giuntoli ci sono stati un paio di incontri durante i quali il dirigente ha ribadito la volontà di andare a Torino, il Napol però non è intenzionato ad accontentarlo e la Juve ha già fatto sapere di non voler pagare nessuna penale per liberarlo prima della naturale scadenza del contratto.Only way. Unica strada, probabilmente. Giuntoli ci pensa,a Juve aspetta segnali ma intanto ha messo il mercato in mano a Giovanni Manna, ds della Next Gen promosso in prima squadra. Una soluzione temporanea in attesa di una soluzione definitiva: la prima scelta della società è sempre stata quella di Cristiano Giuntoli, fin dai primi contatti iniziati a dicembre scorso.. Nelle ultime settimane il ds albanese ha avuto qualche incontro con club esteri, per i bianconeri si tratta solo di un'idea al momento molto più indietro rispetto alla forte candidatura di Giuntoli. La Juve lo aspetta, il Napoli non molla: ora deve essere lui a liberarsi.