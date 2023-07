Definire casuale la presenza di obiettivi comuni tra Juve e Napoli dopo il passaggio in bianconero di Cristiano Giuntoli, ancora da ufficializzare, diventa forse un puro esercizio di stile. Resta il fatto che il club bianconero sul mercato si sta ritrovando a dover sfidare il Napoli su più tavoli del calciomercato. Tra obiettivi primari per il presente e altri per il futuro, passando per tutta una serie di piani b che potrebbero anche scaldarsi a stretto giro di posta. Giocatori da tempo nel mirino della Juve ma che lo sono stati e lo sono ancora anche per quel che riguarda il club campione d'Italia. In ogni reparto.

