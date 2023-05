Il Napoli dello scudetto sta perdendo pezzi. Spalletti e Giuntoli sono i primi due protagonisti già messi alla porta. O meglio: sono loro che hanno già deciso di andare via. Per l'allenatore probabilmente l'annuncio arriverà alla fine della stagione e non è escluso che possa rimanere fermo un anno,- Tra Giuntoli e i bianconeri c'è un accordo totale già da tempo, va solo messo nero su bianco; prima, però, il ds dovrà liberarsi dal Napoli col quale ha ancora un altro anno di contratto.- Per la Juventus Giuntoli è sempre stata la prima scelta fin dai primi approcci di dicembre scorso, ma i bianconeri non intendono pagare nessuna buonuscita per liberare il direttore sportivo dal Napoli. Dall'altra parte, De Laurentiis non sembra propenso a far partire l'uomo mercato della rosa dello scudetto così facilmente.. Si parlerà anche di questo, nel prossimo incontro. De Laurentiis-Giuntoli faccia a faccia, in ballo c'è il futuro del direttore sportivo.