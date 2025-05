Giuntoli: "Un'impresa giocarci oggi la Champions. Chi rientra e chi rimane per il Mondiale per club"

Il dirigente dellaCristianoha parlato a Sky e Dazn prima della gara contro il Venezia che può valere l'accesso alla prossima Champions League:"La Champions è importante a prescindere, dal punto di vista economico, di prestigio. Abbiamo passato un anno difficile, è un'impresa essere qui con il nostro destino in mano, ve l'assicuro. Penso che con pochi innesti mirati possiamo aggiustare il tiro".- "Vogliamo fare il Mondiale per club con Tudor e poi decidere a bocce ferme, ma siamo soddisfatti di lui, del suo operato e dell'impatto che ha avuto sulla squadra. Se continuerà o meno lo decideremo dopo".

- "Mi limito a fare i complimenti al Napoli che ha fatto una grande stagione"."A livello di organico siamo corti, stiamo parlando con Ajax e Fenerbahce per Kostic e Rugani, poi dialogheremo con i club di appartenenza di Veiga e Kolo Muani, con Conceicao siamo già avanti col Porto".- "Sta bene, ma non credo sia pronto per il Mondiale".