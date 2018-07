L’arrivo del fondoa capo del Milan è destinato a portare cambiamenti a livello societario, come la nomina di Paolo Scaroni al ruolo di presidente ( leggi qui ). Dopo il confronto londinese tra Fassone ed esponenti del fondo americano è emersa l'intenzione di andare avanti insieme per il mercato, ma le indiscrezioni parlano di un mandato a termine. Ecco perché i contatti con diverse figure professionali vanno avanti da diverso tempo.L'attuale direttore sportivo del Napoli ha incontrato in più occasioni i rappresentanti del fondo Elliott,Restano da individuare le tempistiche di una eventuale trattativa, se con effetto immediato o in prospettiva della prossima stagione ma Giuntoli la sua scelta l'ha fatta: vuole il Milan.