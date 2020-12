Pepito Rossi, intervenuto a RTV38, ha analizzato i temi della Fiorentina attuale ed è tornato con la mente a quel magico Fiorentina-Juventus 4-2. Ecco le sue parole:



FIORENTINA- “Ci sono giocatori giovani che hanno voglia di dimostrare. Ci vuole pazienza, questa è la strada che si è presa e sono contento. Fa parte tutto della crescita dei calciatori. Per me la Fiorentina deve sempre puntare in alto. Serve un bel mix di giovani e giocatori con più esperienza. Vlahovic? È giovane, difficile che possa fare reparto da solo, nelle ultime due partite ha fatto due gol, dà fiducia e questo può aiutare. La piazza di Firenze è calda e la pressione è tanta, ma bisogna che abbia fiducia in se stesso, consapevole che possa arrivare a grandi livelli”.



COMMISSO- “Per quello che ha fatto sta cecando di portare in alto la Fiorentina. È dura vedere la squadra in basso, ma sono convinto che non sia svogliata. Bisogna essere fiduciosi.



ITALIA- “Per me Firenze è una seconda casa, me ne sono innamorato. Non c’è solo quello, anche la voglia di giocare e di dimostrare che posso ancora farlo a certi livelli”.



FIORENTINA-JUVENTUS 4-2- “Sono andato subito a casa, ho mangiato qualcosa fuori e non mi hanno fatto pagare il conto. In un ristorante vicino a casa mia non mi fecero pagare per un mese. Domani? Sarà una grande sfida, spero che i ragazzi stiano bene e sono sicuro che non vedono l’ora di scendere in campo”.