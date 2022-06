Nell'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Giuseppe Rossi ha parlato così del suo futuro: "Mi sono trovato bene a Ferrara. Sono stato contento della scelta. Il presidente Tacopina è stato un uomo di parola e dal primo giorno mi sono sentito importante. Credo di aver fatto vedere a tutti che sono ancora in grado di fare la differenza. Io non avevo mai avuto dubbi, ma altri si... Prima di tutto contava tornare a giocare, poi riuscire a proporre un gioco divertente e vincente. Futuro alla SPAL? Vediamo quando ci incontriamo. Come ho detto, a Ferrara mi sono trovato bene, anche la mia famiglia è stata molto bene. Staremo a vedere, aspetto".