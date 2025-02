Giuseppe Rossi: "In questa Serie A giocherei nella Roma"

Getty Images

ha detto basta al calcio giocato e il prossimo 22 marzo giocherà la sua partita d'addio allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.L'ex attaccante ha parlato a Sky Sport in occasione della presentazione dell'evento: "E' una festa per me, la mia famiglia, i tifosi della Fiorentina e del calcio. Il 22 marzo faremo questa partita, il Pepito Day, con i miei ex compagni di Fiorentina, Nazionale, Villarreal e Manchester United. Ci divertiremo e cercheremo di far divertire la gente, è bello tornare qua".- "Firenze per me è una seconda casa, abbiamo creato questo bel rapporto in questi anni. Qui ci ho giocato solo 3 anni, ma è stato un rapporto molto intenso, con ricordi stupendi. Anche nei momenti meno belli loro sono sempre stati al mio fianco, era scontato farla qua".

- "Fu una giornata stupenda, non solo per me ma per tuta Firenze. C'è una grande rivalità, quella resterà nella storia per come andò. E' una parte della storia del calcio, non solo per Firenze ma per tutta la Serie A".- "Ci sarà anche lui come allenatore. E' stato il mio primo allenatore, ho firmato che avevo 17 anni. Ho fatto solo 3 anni con lui e giocato poco, ma lui ha subito risposto di sì e questo fa capire che persona è. Io ho fatto poco allo United, ma mi tratta come un Cristiano Ronaldo, che ha segnato 1000 gol".

- "Sono due giocatori simili direi, è bello vederli segnare. Questo può solamente aiutare la Nazionale. Stanno facendo gol importanti, ci auguriamo che possano portare i gol anche in Nazionale. Chi si adatterà di più al gioco collettivo farà meglio. Sarebbe bello vederli giocare anche insieme, anche se riescono a fare reparto da soli".- "Togliamo la Fiorentina... Ho avuto De Rossi alla SPAL l'ultimo anno, mi sarebbe piaciuto tanto giocare per lui. E' vero che non è più a Roma, ma se ci fosse ancora direi Roma. Anche con Ranieri ho vissuto mesi belli a Parma, quindi direi questi due nomi".