L'ex giocatore della Fiorentina Giuseppe Rossi ha rilasciato un'intervista a Il Corriere dello Sport, nella quale ha parlato di Vincenzo Montella, nuovo allenatore viola e suo tecnico nella prima esperienza in Toscana dell'Aeroplanino: "È un allenatore preparato, capace di curare ogni minimo dettaglio del gioco. La sua esperienza da calciatore di alto livello gli permette di capire le esigenze dei singoli e mantenere un buon rapporto con il gruppo. Quella con la Juve fu una partita speciale, anche per il suo discorso nello spogliatoio a fine primo tempo. Ci ha dato la “svegliata” giusta, poi sapete tutti com’è finita (4-2, in rimonta, con tripletta di Pepito, ndr). Lui è un grande allenatore è capace di tirare fuori il meglio dai suoi giocatori, mettendoli nelle condizioni di esprimere tutte le loro qualità. E, dettaglio importante per noi giocatori, divertirsi in campo a prescindere da moduli e schemi. Per questo ritengo Montella un grande allenatore".