Giuseppe Rossi aziona la macchina del tempo e torna a quando era uno dei miglori talenti europei. Oggi ha 35 anni ed è svincolato, poco più di dieci anni fa lo volevano tutti. Nostalgia canaglia. L'attaccante ripercorre in un'intervista ad AM la sua stagione migliore: "E' stata quella al Villarreal 2010/11. Quell'anno sono esploso giocando con continuità e segnando 32 gol tra campionato ed Europa League. In Spagna, dopo Messi e Ronaldo c'ero io. Mi volevano tutte le big". Poi, i mille infortuni e una carriera frenata sul più bello.