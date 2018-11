Clamorosa indiscrezione di mercato rilanciata dal quotidiano Il Mattino. Giuseppe Rossi, ex attaccante di Parma, Villarreal, Fiorentina e Genoa, attualmente svincolato, potrebbe ripartire dal campionato di Serie C e dalla Juve Stabia. Il club campano ha parlato col giocatore italo-statunitense e gli ha sottoposto il proprio progetto, come evidenzia il vicepresidente Giovanni Palma: "Se si dovessero verificare i presupposti giusti, Giuseppe Rossi rappresenterebbe senz’altro un fiore all’occhiello per tutta Castellammare e un indubbio valore aggiunto, anche rispetto al rafforzamento del piano di marketing, recentemente presentato che proietterà la società ai livelli di eccellenza che la città merita". La Juve Stabia è attualmente seconda in classifica nel girone C di Serie C e offre a Rossi un contratto fino a giugno, con rinnovo automatico in caso di promozione in Serie B.