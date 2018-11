L'ex attaccante di Fiorentina e Genoa Giuseppe Rossi, attualmente senza contratto, ha svelato i suoi piani per il futuro in un'intervista a Il Corriere dello Sport: "Mi alleno tutti giorni con una squadra della MLS e lavoro anche con un mio piccolo team di preparatori. Mi sento bene e mi manca solo di giocare una partita, ma fisicamente sto alla grande. Ho tanta voglia di rimettermi in discussione. Non cerco un contratto da 5 anni che mi faccia guadagnare milioni di euro. Io voglio dimostrare di essere un calciatore". Rossi ha parlato anche di Nazionale: “Io sono nato negli Stati Uniti, ma sono un azzurro, ho sempre tifato per l’Italia e ho anche vestito la maglia azzurra 30 volte. E’ uno degli obiettivi che mi porrò quando avrò una squadra".